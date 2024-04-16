До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон

З Кропивницького до США намагалися вивести п'ять ікон, які, як визначили фахівці музеїв, мають культурну та історичну цінність та датовані кінцем ХІХ - початком ХХ століття.

Про це інформує Державна митна служба.

Виявлені ікони митниця відправила на експертизу до Національного художнього музею України та до Національного музею історії України, щоб перевірити, чи належать святині до культурних цінностей.

Як визначили фахівці музеїв, усі ікони мають культурну та історичну цінність. Одна з п’яти ікон, присвячена святому Миколаю Чудотворцю, датується початком XX століття та належить до Борисівської іконописної школи. Ікони цієї школи вважаються унікальними через оригінальність техніки, декору та іконографічного трактування.

Друга святиня — старообрядницький металевий образ святого пророка Іллі ХІХ століття, прикрашений блакитною емаллю. Ще одна ікона — Воскресіння Господнього — кінця ХІХ століття, виготовлена в техніці сріблення.

До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон

Решта дві — ікони святого Архангела Михаїла кінця ХІХ — початку XX століття та святого Іоанна воїна початку XX століття — виготовлені в іконописно-ремісничих майстернях за встановленим зразком відповідно до іконографічних канонів у російській імперії.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України. Такі документи митники не отримали, тож ікони вилучили.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти археологічні цінності як запчастини до сільгосптехніки. Ними виявилися частини середньовічної холодної зброї.