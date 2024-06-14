До України повернули 254 полеглих оборонців / Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну 14 червня повернули 254 полеглих оборонців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонців з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.

«Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання», — йдеться в повідомленні.

До України повернули 254 полеглих оборонців / Фото: Координаційний штаб поводження з військовополоненими

Нагадаємо, у квітні цього року, Україна повернула тіла 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.

29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.