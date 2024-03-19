До Землі наближається 134-метровий астероїд. Ілюстративне фото: in-space

Поблизу Землі у вівторок, 19 березня, пролетить 134-метровий астероїд 2024 BD7.

Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA), передає Укрінформ.

За даними NASA, довжина небесного об’єкта, який вперше наближається до нашої планети, становить 134 метри.

Відстань від нього до Землі становитиме 7,2 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда — 36 504 кілометрів на годину.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,4 мільйона кілометрів, а його розмір перевищує 150 метрів, тоді в NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 2024 BD7 не підпадає під два параметри одночасно.

Нагадаємо, дослідники з Кембриджського університету за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба знайшли віддалену планету TOI-270 d, яка, ймовірно, вкрита глибоководним океаном.