Інавгурація Володимира Зеленського / Фото: Офіс Президента

Понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Водночас 43% вважають, що ситуація із демократією за період президенства Володимира Зеленського погіршилася

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інститута соціології.

Громадян запитали, чи погіршення ситуації з демократією є скоріше наслідком об’єктивних обставин воєнного стану чи скоріше наслідком спроб влади згортати права і свободи громадян?

19% респондентів вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% — що не змінилася.

43% опитаних бачать певні погіршення. Серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% — із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали).

Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%.

Накгадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 45% українці вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, може з’явитися із середовища військових.