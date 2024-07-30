Українців запитали, чи є серед їхніх друзів, колег та знайомих військовозобов’язані, які прагнуть уникнути мобілізації. Дослідження показало, що таких — 8,8%.

Про це свідчать дані опитування «Центру Разумкова» на замовлення видання «Дзеркало тижня».

Разом із цим 17,5% респондентів відповіли, що серед їх друзів та знайомих немає або майже немає охочих уникнути мобілізації. У решти опитаних в оточенні є й ті, й ті в різних пропорціях: у 14,7% більшість хоче уникнути мобілізації, а у 13,8% — таких меншість.

Ще 11,6% респондентів кажуть, що таких друзів чи знайомих у них порівну з двома позиціями. І ще 17,7% не змогли визначити, яку частину їхніх знайомих вони становлять.

Серед причин, які відштовхують від намірів служити у війську, опитані виділили:

нездатність подолати страх загибелі чи важкого поранення (61,6%);

ризик опинитися в зоні бойових дій без належної підготовки (53%);

страх залишити сім’ю без годувальника (36,1%);

слабке здоров’я, фізична чи психологічна неспроможність брати участь у бойових діях (33,9%).

Опитування проводив «Центр Разумкова» впродовж 20-28 червня. В опитуванні брали участь люди віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, інше дослідження показало розділені думки українців про ухиляння від служби в армії. Молодь менш соромиться цього, ніж люди похилого віку. Майже половина опитаних українців (46%) вважають, що ухилятися від служби в армії не соромно, 29% дотримуються протилежної думки.