У складних умовах воєнного стану в Україні великої актуальності для випускників 2024 року набувають питання щодо можливості здобуття якісної вищої освіти в українських університетах.

У південному регіоні України провідним закладом вищої освіти є Миколаївський національний аграрний університет, який здійснює підготовку фахівців для різних галузей економіки України. Важливо відзначити, що університет надає можливість здобути престижну освіту безкоштовно, на місцях як державного, так і регіонального замовлення.

Як зазначив ректор університету, академік В’ячеслав Шебанін, керівництво Миколаївського НАУ зробить усе можливе, щоб і в 2024 році усі спеціальності університету отримали вагому державну підтримку у вигляді бюджетних місць та у цей нелегкий для нашої країни час здібна українська молодь мала доступ до якісної вищої освіти.

У Миколаївському НАУ успішно реалізується програма регіонального замовлення. Це єдиний заклад вищої освіти України, у якому шостий рік поспіль для мешканців Миколаївщини обласною владою здійснюється фінансування 340 місць регіонального замовлення на затребувані в нашому регіоні спеціальності, з поміж яких «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Агрономія». Для вступників 2024 року це додаткова можливість навчатися за кошти обласного бюджету, а не за власний кошт.

У 2024 році прийом до університету буде здійснюватися також за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт). Зважаючи на складний час для кожного українця, в університеті встановлено дуже помірна вартість навчання. Важливо, що вартість навчання на контрактній основі (від 13000 грн. в рік) є найнижчою у Миколаївській області та південному регіоні, а також серед закладів вищої освіти аграрного профілю. До того ж, для здобувачів освіти надається можливість оплачувати навчання щокварталу або щомісяця.

У 2024 році вступ на навчання до Миколаївського НАУ буде відбуватися за результатами національного мультипредметного тесту. Важливо зазначити, що для вступників, які не подолали мінімальний поріг НМТ є можливість здобути освіту у Технолого-економічному фаховому коледжі Миколаївського НАУ.

Запрошуємо майбутніх вступників скористатися зазначеними перевагами та здобути вищу освіту у Миколаївському національному аграрному університеті!

Більше консультацій майбутні вступники зможуть отримати, звернувшись до приймальної комісії університету за телефонами:

+38 (0512) 70-93-36, (068) 155-38-21, (097) 482-06-42.

Адреса приймальної комісії: 54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, ауд.106 (І поверх).