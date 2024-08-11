Робітники компанії ДТЕК, Фото: Getty Images

Відключення електроенергії для споживачів не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак РФ на енергообʼєкти та аномальної спеки.

Як повідомили у компанії ДТЕК, ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз і не застосовуються графіки відключень.

«Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на обʼєкти енергетики чи аномальної спеки», — заявили у компанії.

Водночас у ДТЕК зазначили, що з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням, а також більше вмикатимуть світло через коротший світловий день. Тому, найімовірніше, що графіки відключень повернуться знову.

У компанії також нагадали, що ситуація все ще залишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей внаслідок російських обстрілів.

«Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв», — додали у ДТЕК.

Раніше енергетики закликали економити електрику, бо в Україні фіксують зростання споживання електроенергії через спеку, але наразі відключення не передбачаються.

Нагадаємо, що кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.