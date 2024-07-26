Мультфільм «Думками навиворіт 2»

Мультфільм «Думками навиворіт 2» від Disney і Pixar став найкасовішим у світі анімаційного кіно, заробивши 1,461 мільярдів доларів і побивши рекорд «Крижаного серця 2».

Як пише Variety, за перші шість тижнів кінопрокату «Думками навиворіт 2» заробив 601 мільйон доларів на внутрішньому ринку США та ще 861 мільйон доларів за кордоном. Сумарно у прокаті мультфільм зібрав 1,461 мільярда доларів. При цьому виробництво самої стрічки коштувало 200 мільйонів доларів.

Стрічка «Думками навиворіт 2» побила рекорд мультфільму «Крижане серце 2» від Disney, який вийшов у 2019 році і зібрав у прокаті 1,45 мільярда доларів.

Зазначається, що «Думками навиворіт 2» став 13-м найпопулярнішим анімаційним фільмом усіх часів. Стрічка поки є найкрасивішою в цьому році і єдиною такою, що зібрала у прокаті мільярд.

Перший мультфільм «Думками навиворіт» вийшов у 2015 році. Він отримав схвальні відгуки критиків та глядачів, отримав премії «Оскар» та «Золотий глобус» у номінації найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті 858 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що повнометражна анімація «Думками навиворіт 2» за півтора тижня прокату зібрала 724,4 мільйони доларів світового бокс-офісу та встановила низку рекордів.