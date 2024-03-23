Світлана Чебанова і Міла Іванцова тримають книгу і нарис, що передали до Музею Майдану. Фото: Національний музей Революції Гідності

Дві роботи миколаївської художниці Світлани Чебанової, які присвяченні Революції Гідності стали частиною колекції Музею Майдану.

Про це розповіла художниця кореспонденту «НикВести».

Картина «Каска майданівця». Фото: Національний музей Революції Гідності Графічну робота «Еволюція Гідності» Фото: Національний музей Революції Гідності

За словами Світлани Чебанової, робота «Каска майданівця» була створена, як обкладинка до роману Міли Іванцової «Намальовані люди»— хронологія подій Майдану. Художниця додає, що авторка звернулась до неї для ілюстрації обкладинки. Картину художниця намалювала виключно олівцями.

«Каска мандрівника» – це не просто символ мирного протесту, це візуальне втілення культури Майдану. Перевернута майданівська каска, з якої проростає символічне дерево, яке в українській культурі називається «Дерево життя». Мислення Майдану, яке зародилося в цій касці, ґрунтується на взаємодопомозі, самоорганізації та самовідданій допомозі пораненим під час протесту.Саме ця глибинна свідомість та прагнення до самореалізації сформували нове мислення для сучасної України», — каже мисткиня.

Передача робіт до Музею Майдану відбулась у неділю, 25 лютого, зазначила миколаївська художниця.

Художниця Світлана Чебанова тримає роботи, що передала до музею, лютий 2024 року. Фото: Національний музей Революції Гідності

Другу графічну роботу – «Еволюція Гідності» – художниця створила за мотивами цього нарису. Робота виконана у змішаній техніці туші та акварелі.

Робота «Еволюція Гідності» це еволюція через Майдан через розуміння національної ідеї та української самоідентичності. На нарисі зображенні каски, які символізують мирний протест, квіточки та листочки – це оновлення та зростання. А також, схід сонця, як символ кращого майбутнього України, — додала Світлана Чебанова.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.