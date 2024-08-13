Володимир Мединський та Анатолій Торкунов, фото: Генпрокуратура

Помічник Президента Росії Володимир Мединський та ректор Інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолій Торкунов постануть перед судом за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, їм інкримінують виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників.

За даними слідства, у 2023 році за їх дорученням, за наказом президента РФ, підготовлено та видано підручник з історії Росії під назвою «История. История России. 1945 год – начало ХХІ века. 11 класс». Підручник поширили та використали для навчання українських учнів 11 класів на тимчасово окупованих територіях України — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим.

За словами правоохоронців, автори відобразили у підручнику ідею «правильності та доцільності» від’єднання від України частини території та приєднання її до Росії. Його зміст направлений на формування в учнів переконання у тому, що збройної агресії РФ, розпочатої у 2014 році та тимчасової окупації територій, неможливо було уникнути, так як вона була спровокована Україною.

Зазначається, що також у навчальному посібнику його автори возвеличували і прославляли учасників збройної агресії та розпалювали ворожнечу між жителями самопроголошених утворень і підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, що до окупованого Маріуполя росіяни завезли російські пропагандистські підручники. Як зазначили у міськраді, за попередніми оцінками, росіяни знищили у Маріуполі 180 тисяч книжок та 4 бібліотеки. Натомість заповнюють вцілілі бібліотеки та школи власними книжками, щоб «промивати мізки» українським дітям.