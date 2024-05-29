Двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправлені чоловіків за кордон / Фото: Офіс Генпрокурора

Двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані підшукали чотирьох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон під час війни. Вони доставили їх до одного з прикордонних населених пунктів в Ужгородському районі, де забезпечили тимчасовим житлом, а згодом супроводили до лінії кордону із Словаччиною для подальшого їх переміщення за межі України. Свої послуги вони оцінили у 25 тисяч доларів.

Як зазначається, за гроші спільники намагались «домовитись» із прикордонником, щоб той надав інформацію щодо охорони кордону на своїй ділянці. Прикордонник повідомив про це правоохоронцям.

Чоловіків затримали під час передачі майже шести тисяч доларів прикордоннику.

Наразі вони знаходяться під вартою із визначенням розміру застави. Водночас перевіряється причетність до злочину інших людей.

Двом місцевим мешканцям повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 КК України).

Також нещодавно на Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.