Вранці 27 квітня правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем на Березанському лимані поблизу села Чорноморка Миколаївського району викрили двох рибалок, які сітками виловлювали рибу та креветок.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, у 36-річного рибалки вони вилучили 5700 особин атерини, 12 бичків та 600 одиниць креветки. Та у 38-річного правопорушника 4900 атерин, 20 бичків та 750 одиниць креветки.

Двом рибалкам з Миколаївщини загрожує до 3 років увʼязнення за браконьєрсво / Фото: Нацполіція Двом рибалкам з Миколаївщини загрожує до 3 років увʼязнення за браконьєрсво / Фото: Нацполіція

Зазначається, що своїми діями браконьєри завдали державі збитків, за попередніми підрахунками, на сумму 234 838 тисяч гривень.

Вилучений біоресурс поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. Знаряддя лову вилучили.

Відносно чоловіків відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Досудові розслідування тривають.

Двом рибалкам з Миколаївщини загрожує до 3 років увʼязнення за браконьєрсво / Фото: Нацполіція Двом рибалкам з Миколаївщини загрожує до 3 років увʼязнення за браконьєрсво / Фото: Нацполіція

Правоохоронці нагадують, що заборона у зв’язку з нерестом триває до 16 червня. У цей час законодавство дозволяє лише любительський лов. Тільки в межах населеного пункту з берега, і виключно однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком. Також суворо забороняється пересування на водоймах всіх плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

Раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка, що на Миколаївщині, незаконно ловив сітками рибу. За підрахунками він заподіяв державі шкоду на суму понад 300 тисяч гривень.