«Півострів Піщаний». Дослідження місцезростань Centaurea margaritacea. Фото: Винокуров Д. С.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повернув у власність громади ділянку природно-заповідного фонду площею 1200 квадратних метрів і вартістю 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокуратура встановила, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність громадянина земельну ділянку для індивідуального садівництва, яка розташована в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Півострів Піщаний».

Тепер ділянку повернули у власність територіальної громади, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зробили відповідні записи.

Раніше громадянина, якому Держгеокадастр незаконно передав ділянку природно-заповідного фонду «Півострів Піщаний» на Миколаївщині, зобов’язали повернути її Мішково-Погорілівській громаді.