Жовтневий районний суд Миколаївської області повернув у власність громади ділянку природно-заповідного фонду площею 1200 квадратних метрів і вартістю 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Прокуратура встановила, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність громадянина земельну ділянку для індивідуального садівництва, яка розташована в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Півострів Піщаний».
Тепер ділянку повернули у власність територіальної громади, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зробили відповідні записи.
Раніше громадянина, якому Держгеокадастр незаконно передав ділянку природно-заповідного фонду «Півострів Піщаний» на Миколаївщині, зобов’язали повернути її Мішково-Погорілівській громаді.
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Жовтневий районний суд Миколаївської області повернув у власність громади ділянку природно-заповідного фонду площею 1200 квадратних метрів і вартістю 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Прокуратура встановила, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність громадянина земельну ділянку для індивідуального садівництва, яка розташована в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Півострів Піщаний».
Тепер ділянку повернули у власність територіальної громади, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зробили відповідні записи.
Раніше громадянина, якому Держгеокадастр незаконно передав ділянку природно-заповідного фонду «Півострів Піщаний» на Миколаївщині, зобов’язали повернути її Мішково-Погорілівській громаді.