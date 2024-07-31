На Київщині детективи завершили досудове розслідування директора ліцею, який погодився збудувати укриття, що не відповідає нормам і заплатив з держбюджету понад 3 мільйони гривень.
Як повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки, навчальний заклад замовив послуги будівництва найпростішого укриття на 100 осіб. З місцевого бюджету на це було виділено понад 3 мільйони гривень.
«Під час виконання робіт підрядна організація поставила укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації. Однак директор все одно підписав видаткові накладні та акти виконаних робіт. Таким чином бюджетні кошти безпідставно перерахували підрядній організації», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збитки, завдані Вишгородській міській раді, складають понад 3 мільйона гривень.
Директору навчального закладу повідомили про підозру в зловживанні владою та службовим становищем, передбаченою в частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження відправили до суду.
Зокрема, з метою відшкодування заподіяної шкоди, на майно підозрюваного наклали арешт на суму завданих збитків.
Нагадаємо, в місті Баштанка в Миколаївській області реконструюють протирадіаційне укриття в будівлі ліцею №1 за 14 мільйонів 754 тисячі 814 гривень.
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На Київщині детективи завершили досудове розслідування директора ліцею, який погодився збудувати укриття, що не відповідає нормам і заплатив з держбюджету понад 3 мільйони гривень.
Як повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки, навчальний заклад замовив послуги будівництва найпростішого укриття на 100 осіб. З місцевого бюджету на це було виділено понад 3 мільйони гривень.
«Під час виконання робіт підрядна організація поставила укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації. Однак директор все одно підписав видаткові накладні та акти виконаних робіт. Таким чином бюджетні кошти безпідставно перерахували підрядній організації», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збитки, завдані Вишгородській міській раді, складають понад 3 мільйона гривень.
Директору навчального закладу повідомили про підозру в зловживанні владою та службовим становищем, передбаченою в частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження відправили до суду.
Зокрема, з метою відшкодування заподіяної шкоди, на майно підозрюваного наклали арешт на суму завданих збитків.
Нагадаємо, в місті Баштанка в Миколаївській області реконструюють протирадіаційне укриття в будівлі ліцею №1 за 14 мільйонів 754 тисячі 814 гривень.