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Опитування показало, що 44% українців вважають, що в українському суспільстві зараз є єдність.

Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Вказується, що із 44% вважають, що йдеться про саме повну єдність — 10%, а решта 34% — скоріше схиляються до думки, що є єдність. В той же час 15% респондентів вважають, що зараз в Україні панує роз’єднаність.

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Також 36% опитаних переконані, що в суспільстві зараз «у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності».

«Утричі менше респондентів (15%) вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність. Разом із цим третина українців (36%) вважають, що в суспільстві зараз «у рівній мірі є елементи єдності й роз’єднаності», – йдеться в повідомленні.

Опитані українці пояснюють наявність елементів роз’єднаності в суспільстві: випадками корупції (16%), мовним питанням (14%), браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%), несправедливістю, що різні люди по-різному відчувають війну (11%), браком взаєморозуміння і взаємодопомоги, «кожен сам за себе» (9%), наявність колаборантів і тих, хто чекає на Росію (9%).

Скриншоти результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що оцінка суспільної єдності «є на досить непоганому для країни рівні».

«ІВодночас є тривожні тенденції і нагальним є питання зміцнення віри українців, що ми всі зберігаємо єдність і єдиним фронтом виступаємо проти ворога. Як можна було бачити, досить строкатий комплекс причин зумовлює критичні оцінки громадян, тому простого «рецепту успіху» для зміцнення єдності не існує. І, крім відсутності «простого рішення», це питання не є винятковою сферою влади. Тобто влада дійсно несе відповідальність, проте й несуть відповідальність медіа, громадянське суспільство і прості громадяни. Ми підкреслюємо, що українці переважно очікують на конструктивний діалог, а не на безкомпромісну «священну війну» проти влади», — говорить Антон Грушецький.

Опитування КМІС провели 16-22 травня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1067 респондентів, що живуть у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.