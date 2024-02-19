Колишній начальник ДУ «Північна виправна колонія № 90» Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Колишнього начальника херсонської виправної колонії визнали винним у державній зраді та засудили до довічного увʼязнення.

Він співпрацював з росіянами та надавав їм доступ на територію очолюваної ним держустанови, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, йому призначили максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили звання — «майор внутрішньої служби».

Як раніше повідомляла Миколаївська обласна прокуратура, посадовець з перших днів окупації Херсонщини перейшов на бік ворога та обійняв псевдопосаду так званого «начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», юрисдикція якого поширювалась і на тимчасово окуповану територію Миколаївської області.

На цій посаді ексначальник керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в виправних колоніях. За даними слідства, у травні 2022 року за його наказом із Снігурівської виправної колонії № 5 незаконно перевезли до виправних колоній окупованої Херсонщини 97 засуджених.

Також він схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни-агресора.

Нагадаємо, що росіяни після захоплення Снігурівки на Миколаївщині зайняли територію місцевої колонії. Наприкінці травня 2022 року, збройними силами РФ були вивезені усі вʼязні, серед яких десятеро осіб засуджених до довічного позбавлення волі.

Діяльність колонії була фактично припинена, але після звільнення Снігурівки 10 листопада 2022 року розпочали процесс відновлення колонії.

Відновила діяльність Снігурівська виправна колонія №5 Миколаївської області 6 червня 2023 року.