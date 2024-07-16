Уламки "Титаніку". Фото: ВВС

Компанія RMS Titanic Inc., яка володіє правами на порятунок «Титаніка», проведе першу за 14 років дослідницьку експедицію до уламків корабля.

Про це повідомляє видання AP.

Вказується, що світова спільнота підводних дослідників все ще оговтується від смертельного вибуху експериментального підводного апарату на шляху до «Титаніка» в червні 2023 року. Катастрофа підводного апарату «Титан» забрала життя всіх п'ятьох людей на борту.

Нова місія стартувала 13 липня 2024 року і триватиме до 13 серпня. Члени експедиції використовуватимуть сучасні технології для обробки світлин, щоб зробити детальні фото та картографічні зображення місця затонулого корабля та уламків.

Фахівці хочуть порівняти їх із зображеннями корабля 2010 року. Організатори очікують побачити нові типи підводних жителів та планують моніторити ділянки, де збирається сміття або погіршується стан корабля.

«Це дозволить нам задокументувати «Титанік» у безпрецедентних деталях і поділитися новими відкриттями з місця затонулого корабля з громадськістю, продовжуючи надзвичайну роботу та пристрасть PH (прізвисько загиблого директора підводних досліджень Поль-Анрі Наржоле, — прим.)», — зазначає президентка RMST Inc. Джесіка Сандерс.

Компанія RMS Titanic Inc., що базується в штаті Джорджія, володіє юридичними правами на порятунок уламків корабля, який затонув у північній частині Атлантичного океану в 1912 році.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року науковці опублікували раніше невідомі кадри із затонулого «Титаніка». Публікація відзнятого матеріалу присвячена 25-річчю фільму Джеймса Кемерона 1997 року «Титанік».