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ДТЕК за вказівкою «Укренерго» вводить екстрені відключення світла у Києві, а також у Київській, Одеській Дніпропетровській та Донецькій областях.

Екстрені відключення вводять через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомили у ДТЕК.

До цього «Укренерго» вводило відключення світла на 2 червня по всій Україні з 18:00 до 24:00. Остання атака на українську енергосистему відбулась у ніч проти 1 червня. Тоді російські військові завдали ударів по енергооб’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Зокрема, окупанти поцілили по двох гідроелектростанціях. З березня це вже шоста масована атака на українську енергосистему.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».