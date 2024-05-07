Лінії електропередач. Фото з відкритих джерел

Фахівці майже повністю відновили енергоживлення Сумської області після ворожих обстрілів 6 травня.

Про це повідомив голова управління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що вчора, 6 травня, росіяни вдарили по ще одному об'єкту Сумської області — підстанції обленерго.

«Відключилась повітряна лінія та шість інших підстанцій, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі у Сумській області без світла 5,4 тисяч абонентів — в основному ті, що довготривало відключені через попередні обстріли», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 6 травня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок обстрілів у деяких районах Сум було частково відсутнє світло та водопостачання.