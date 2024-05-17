Енергетики 17 травня не вимикатимуть світло на Миколаївщині до вечора / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У «Миколаївобленерго» повідомили, що на ранок 17 травня почали заживлювати всіх споживачів, що були знеструмлені за графіком відключень.

Попередньо протягом дня обмежень бути не повинно — наступні ліміти з 19:00, сповістила пресслужба підприємства.

Також увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК «Укренерго», повідомили в ДТЕК.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені», — йдеться в повідомленні.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, радник премʼєр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко зазначив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.