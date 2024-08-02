Анна Нетребко / Фото: РосЗМІ

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав союзників не допустити повернення російської співачки Анни Нетребко на сцену Римської опери через її підтримку Володимира Путіна і режиму.

Російські діячі не повинні заробляти в цивілізованому світі, поки РФ вбиває українців, написав він у своєму Telegram-каналі.

«Доволі дивні новини. Російська сопрано Анна Нетребко повернеться на сцену Римської опери. Це та культурна діячка, яка в 2012 році була довіреним обличчям на виборах Путіна, у 2014 приїздила в Донецьк і тримала прапор «новоросії». Була слугою режиму. І раптом вона повертається на сцену Європи», — зазначив Андрій Єрмак.

Глава ОП наголосив, що зараз дуже важливо, щоб російські діячі не мали можливості заробляти гроші в цивілізованому світі та продовжувати нести російську культуру в Європу та на Захід, поки Росія вбиває українців, викрадає дітей і вбиває їх ракетами.

«Нетребко не має виступати в Європі. Єдине місце для неї та їй подібним зараз хіба опера в Москві. Закликаю всіх дотичних і наших союзників відреагувати», — констатував він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року українські оперні співаки відмовилися брати участь у Міжнародному травневому фестивалі, який тривав з 30 квітня до 31 травня в Гессенському державному театрі у Німеччині. Вони невдоволені тим, що там мала виступати російська оперна співачка Анна Нетребко, яка підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом повідомили, що російська оперна співачка Анна Нетребко вийде на головну сцену Берлінської опери попри те, що петиція проти її виступу набрала понад 36 тисяч підписів.