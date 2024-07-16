Світлана Федорова, фото: «НикВести»

Екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що у сімейній амбулаторії №5 ліки та вакцини зберігають в умовах рекордної спеки у Миколаєві

Про це вона розповіла у своєму телеграм-каналі.

Світлана Федорова розповіла, що під час перевірки стану закладу, вона виявила, що в лікарні немає жодного генератора та альтернативного джерела живлення. Температура в приміщеннях та лікарняних кабінетах закладу становить 35 градусів, а самі препарати зберігають не в холодильниках і з порушенням температурного режиму.

— Зараз на вулиці температура цілодобово +37, +41 градус. День і ніч. Тиждень за тижнем. Дійшли до мене чутки, що всі гуманітарні генератори та інші альтернативні джерела живлення безсовісно розтягують головлікарі та начальники охорони здоров'я додому. І вже не перший місяць через них діти у поліклініці номер 5 (думаю, в інших не краще, на жаль) вакцинуються зіпсованими вакцинами. Поліклініка не має ані холодильників, ані генераторів. Задихаються медики, задихаються пацієнти. Вакцини зберігаються за температури навколишнього середовища: від 35 до 41 градуса Цельсія, — написала Світлана Федорова.

На відео, що опублікувала Світлана Федорова, вона показала огляд кабінетів, зокрема кабінету вакцинції, де медсестри показали, що зберігають ліки у спеціальній холодильній сумці.

— Ми тільки отримали повноцінний холодильник, — каже одна з працівниць. — Коли він буде працювати? — питає Світлана Федорова. — Вже сьогодні (15 липня, — прим.). Він набирає температуру.

Скриншот з відео перевірки полікліники №5 Скриншот з відео перевірки полікліники №5

За словами лікарки, вакцини, які весь час зберігали в кабінетах, вколювали немовлятам. Вона закликає батьків малюків, які отримали вакцинацію, у разі погіршення самопочуття в дитини негайно звернутись до медиків.

— Зберігання та подальше використання дитячих вакцин з порушенням холодового режиму може призводити до найгірших наслідків: від негайних побічних реакцій до розвитку тяжких захворювань через деякий час, після того, як цю вакцину ввели. Прошу вас, матусі діток, яких щепили останнім часом у цій 5 сімейній амбулаторії (вулиця Авангадна), приділіть увагу діткам! При найменших відхиленнях — терміновий огляд невропатолога!, — звертається лікарка.

Зазначимо, що аномально високі температурні показники спостерігаються в більшості областей України. Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо у регіоні буде традиційним, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Незважаючи на високі температури, кількість звернень до бригад «швидкої» допомоги в Миколаєві залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше депутати Миколаївської обласної ради ухвалили рішення щодо проведення перевірки стану захисних споруд в медичних закладах.