Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передала фермерам Миколаївської області 113 модульних зерносховищ загальною ємністю майже 50 тисяч тонн.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Вчора перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, головою постійної комісії обласної ради Надією Івановою та представниками організації передали 20 з них.

Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада

«Це необхідність для нашої прифронтової області, що постійно під обстрілами росіян. Минулого року ми бачили, як ворог знищує наші ангари з врожаєм, порти і поля. Це вливає на продовольчу безпеку не тільки України, а й Європи та світу. Тому така підтримка нашої області дуже важлива та своєчасна, адже сезон вже розпочався», – зазначив Антон Табунщик.

Крім цього напрямку, ФАО також працює над розмінуванням території області. Організація збирає та систематизує інформацію з супутників для більш ефективного розмінування.

Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада Аграрії Миколаївщини отримали модульні зерносховища, фото: Миколаївська обласна рада

Цього року організація також планує й інші напрямки підтримки місцевих агровиробників. А саме – надання посівного матеріалу, ваучерів на придбання сільськогосподарського інвентарю, підтримка з очищення та відновлення сільськогосподарських ділянок та передача дизельних генераторів.