Затримання фітнес-тренера з Одеси, якого підозрюють у роботі на Росію / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють у підпалах службових авто Сил оборони за вказівкою російської спецслужби. Він діяв у Києві, Дніпрі та Одесі.

Як повідомили у Службі безпеки України, найбільше ворога цікавили військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Зазначається, що для знищення автомобілів українських захисників спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток.

За даними слідства, «гастролюючи» по трьох містах України, він протягом декількох днів намагався знищити шість авто Сил оборони. Він також підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього чоловік прибув з портового міста до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

Після виявлення потенційної цілі та її «погодження» з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, він вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону, повідомляють правоохоронці.

Відео з місця злочину потрібне було спецслужбі РФ для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України.

За аналогічним алгоритмом чоловік планував діяти на території міст мільйонників.

Співробітники СБУ затримали його в Одесі. Також з’ясували, що чоловік був на прямому зв’язку з представником Головного управління генштабу Збройних Сил РФ.

Саме від нього він отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема способів вчинення підпалів та методів конспірації.

Під час обшуків у помешканні у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йогму про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.

Слід зазначити, що на Миколаївщині у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.