Процес будівництва фортифікаційних споруд на Херсонщині виконали на 97%.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні відвідуємо Херсонщину. Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%», — написав він.
Нагадаємо, що у червні 2024 року на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.
У квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярдів гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.
За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.
За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.
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Процес будівництва фортифікаційних споруд на Херсонщині виконали на 97%.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні відвідуємо Херсонщину. Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%», — написав він.
Нагадаємо, що у червні 2024 року на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.
У квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярдів гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.
За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.
За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.