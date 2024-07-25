Фортифікаційні споруди на Херсонщині. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Процес будівництва фортифікаційних споруд на Херсонщині виконали на 97%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні відвідуємо Херсонщину. Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%», — написав він.

Фортифікаційні споруди на Херсонщині. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фортифікаційні споруди на Херсонщині. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Нагадаємо, що у червні 2024 року на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.

У квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярдів гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.