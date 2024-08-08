Міністр енергетики Герман Галущенко з візитом у Миколаєві, фото: «НикВести»

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Так він відповів на питання кореспондентки «НикВести» під час брифінгу в Миколаєві у четвер, 8 серпня.

За словами міністра, дані про три згорілих силових трансформатори у вівторок, 16 липня, були опубліковані на російських телеграм-каналах і вже після «вкинуті» в український інформпростір.

— Я професійна людина, я не можу ляпати все, що в голову прийде. Є міжнародна класифікація аварій на атомній станції. Чорнобильська аварія — це аварія на атомній станції. Та експлуатаційна подія, яка сталася, по шкалі від 1 до 7 не попадає навіть на одиницю, на найменшу подію. Вона позначається як 0, яка не є подією взагалі. Це маніпуляція, згоріли силові трансформатори — це відверта брехня. Бо фахівці розуміють, якщо згоріли силові трансформатори на станції, то значить, що вона не зможе видавати електроенергію. І вже питання не в тому, робочі блоки чи ні, вона не зможе видавати електроенергію. Для чого ця брехня була поширена, треба питати компетентні органи, які будуть розбиратися. Таких експлуатаційних подій в енергосистемі відбувається дуже багато. Причому, як і на об'єктах Укренерго, так і на об'єктах генерації. Це техніка, на жаль, вона ламається, таке буває, — сказав Герман Галущенко.

Однак слід зауважити, що факт аварії на ПАЕС за кілька днів після цього підтвердили в «Укренерго», а в МАГАТЕ заявили про зупинку енергоблоку.

У відповідь на це, Герман Галущенко заявив, що така розбіжність виникла, через те, що Міненерго не оприлюднює точну інформацію з локаціями, яку російська сторона може використати для атаки по енергообʼєктам України.

— Ми намагаємося не підсвічувати назви будь-яких об'єктів, як генерації, так і передачі, тому що це означає, що в даний проміжок часу в системі є якесь слабке місце. І називаючи, ми даємо росіянам посил, куди можливо варто завдати удар. Я стою на тому, що це маніпуляція, яка набула політичного забарвлення, тому що мені в Раді почали ці питання задавати. «Укренерго» підключилося до цієї історії, тому насправді це вже про політику. Вже потім люди, які ці фейки вкидали, почали виправляти текстовку фейку. Аварія — брехня, жоден силовий трансформатор не постраждав, все. Для чого це робиться? Для дискредитації атомної енергії, — резюмував міністр.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторІВ, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.