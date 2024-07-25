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В Україні обмежується виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів. Там зафіксовані пошкодження магістральної електромережі.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на одну з АЕС.

«На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів», — зазначив він.

За його словами, енергетики цілодобово працюють над усуненням цих обмежень.

Раніше повідомлялося, що на ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.

Нагадаємо, на Миколаївщині графіки погодинних відключень у четвер, 25 липня, планують застосовувати з 16:00 до 24:00.