Будинок на ТОТ, Фото взято з телеканалу Новий

Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна подавати до Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, в Офісі Генпрокурора такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.

Подати звернення можна:

поштою на адресу: вулиця Різницька, 13/15, місто Київ, 01011;

через скриньку за адресою: вулиця Різницька, 13/15, місто Київ, 01011 (хол адміністративної будівлі);

шляхом електронного звернення за визначеною формою;

зателефонувавши на гарячу лінію ОГП за номером: (044) 200-76-24;

під час особистого прийому.

Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.

Яку інформацію потрібно надати

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина. Також необхідно надати контактну інформацію та викласти суть порушеного питання.

Крім того, якщо відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на тимчасово окупованих територіях чи про осіб, причетних до таких дій, — таку інформацію можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.

Нагадаємо, на Миколаївщині 3868 постраждалих отримали перший платіж за програмою «єВідновлення» на понад 334,81 мільйонів гривень. 670 жителів області отримали сертифікати на покупку житла.