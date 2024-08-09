Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна подавати до Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, в Офісі Генпрокурора такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.
Подати звернення можна:
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.
Яку інформацію потрібно надати
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина. Також необхідно надати контактну інформацію та викласти суть порушеного питання.
Крім того, якщо відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на тимчасово окупованих територіях чи про осіб, причетних до таких дій, — таку інформацію можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.
Нагадаємо, на Миколаївщині 3868 постраждалих отримали перший платіж за програмою «єВідновлення» на понад 334,81 мільйонів гривень. 670 жителів області отримали сертифікати на покупку житла.
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Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна подавати до Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, в Офісі Генпрокурора такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.
Подати звернення можна:
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.
Яку інформацію потрібно надати
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина. Також необхідно надати контактну інформацію та викласти суть порушеного питання.
Крім того, якщо відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на тимчасово окупованих територіях чи про осіб, причетних до таких дій, — таку інформацію можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.
Нагадаємо, на Миколаївщині 3868 постраждалих отримали перший платіж за програмою «єВідновлення» на понад 334,81 мільйонів гривень. 670 жителів області отримали сертифікати на покупку житла.