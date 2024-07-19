CrowdStrike. Фото: Getty Images

У п’ятницю, 19 липня, у роботі компаній по всьому світі стався збій через IT-системи. Не працюють аеропорти, авіакомпанії, Windows, банки

Зокрема, повідомляють про проблеми у роботі Windows, операційна система раптово вимикається.

Як пише ABC News, через проблеми зі зв’язком були призупинені рейси великих авіакомпаній США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry. Також призупинила польоти Turkish Airlines через «великий глобальний збій», передає Report.

Як повідомляє Forbes з почиланням на представників міністра внутрішніх справ Австралії, що збій, очевидно, повʼязаний з проблемою в міжнародній компанії з кібербезпеки Crowdstrike, а національний орган з нагляду за кібербезпекою заявив, що немає жодної інформації, яка дозволяє припустити, що це була атака.

Також CNBC вказує, що CrowdStrike зазнала «серйозного збою» через несправне оновлення, що вплинуло на бізнес у всьому світі. Під час завантаження тисячі комп’ютерів Windows зіткнулися з так званим синім екраном смерті (BSOD).

У CrowdStrike повідомили, що збій Windows пов'язаний з її датчиком Falcon, що встановлюється на комп'ютери та сервери.

Нагадаємо, що в Україні «Нова пошта» попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.

Також у роботі мобільного оператора Vodafone стався збій.