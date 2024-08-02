Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов. Фото з телеграм-каналу «Одеса.Офіційно»

Начальник Одеської обладміністрації Олег Кіпер відреагував на невдоволення міського голови Геннадія Труханова перейменуванням вулиць в Одесі та запропонував прогулятися Москвою.

Таку відповідь він опублікував на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Варто зазначити, що днями раніше Геннадій Труханов висловив своє незадоволення роботою ОВА щодо деколонізації та перейменування топонімів в Одесі. Він заявив, що така політика дорівнює знищенню ДНК міста.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Фото: Генадій Труханов/ Facebook

«Якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами — є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде», — йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Кіпера.

За його словами, в сучасній Одесі не має бути топонімів, які носять імена радянських діячів. Він вважає, що Одеса сьогодні повинна позбутися імперських наративів і «не жити минулим».

«У нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували радянський союз з імперією. Сучасна українська Одеса — це про людей, про молодь, що ціною власного життя та здоров’я боронить незалежність, про сучасних діячів мистецтв, письменників, поетів», — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що міський голова Генадій Труханов пообіцяв усіма можливими способами добитися скасування рішення ОВА про перейменування. Після чого в своєму Telegram-каналі запустив голосування, щоб дізнатися думку жителів міста.

Раніше «НикВести» писали, що думка містян розділилася, оскільки станом на ранок 1 серпня 54% повністю підтримали рішення про перейменування, а 46% проголосували проти.

Станом на 7:30 2 серпня в голосуванні взяли участь понад 188 тисяч людей, а результати опитування зрівнялись.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулицьта провулків.

Перед тим, директор Миколаївського зоопарку, Заслужений працівник культури України, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція», член комісії з питань перейменування та городянин року 2001 в номінації «Культура» Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

У липні начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».