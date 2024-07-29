Кібератака ГУР. Фото для ілюстрації/Фото: Stock

29 липня українські кіберексперти з Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили напад на Центральний банк Росії, що є основним фінансовим органом країни. Ця атака, яка є частиною масштабної DDOS-кампанії, яка триває вже майже тиждень і є однією з найбільших в історії російської інтернет-інфраструктури.

Про це виданню hromadske повідомило джерело в українській розвідці.

з 11:00 за місцевим часом багато ресурсів Центрального банку Росії стали або нестабільними, або зовсім недоступними для користувачів. Представники банку підтвердили, що вони зазнали кіберудару і зазначили, що його інтенсивність зростає.

Центральний банк Росії, що є основним фінансовим інститутом першого рівня в країні, відповідає за реалізацію єдиної державної кредитної політики, має повноваження на емісію грошових знаків та контролює діяльність банків.

Окрім цього, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банків «Зеніт» та «Газпромбанк». Проблеми ускладнюються через нестабільний інтернет-зв’язок, оскільки найбільші телекомунікаційні провайдери в Росії також зазнають кібернападів. Зокрема, атакам піддається провайдер МТС, через що його клієнти вже третій день стикаються з проблемами у використанні послуг.

Нагадаємо, 15 липня, волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували 100 веб-ресурсів у просторі Росії.