YouTube. Фото Angela Lang/CNET

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю відключить монетизацію для користувачів із Росії.

Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, передає The Moscow Times.

Попередньо, російські користувачі YouTube більше не зможуть отримувати доходи від рекламних виручок, а їхні облікові записи Google AdSense будуть деактивовані в найближчому майбутньому.

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Відповідно, через такі акаунти не можна буде отримувати дохід від монетизації. Заробіток за липень виплатять між 21 і 26 серпня», — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Google припинила монетизацію для російських YouTube-блогерів у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Внаслідок цього, користувачі YouTube в Росії більше не бачили рекламу, а блогери втратили більшість своїх доходів.

Проте, реклама могла відображатися для глядачів, які перебували за межами Росії або використовували VPN. У таких випадках російські блогери могли заробляти на рекламі, якщо їхні відео переглядалися за кордоном. Тепер же навіть у таких ситуаціях російські блогери не отримуватимуть жодних доходів від реклами.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Росії за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 січня 2025 року.