Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

У середу, 12 червня, графіки відключень світла по всій території України діятимуть довше — з 15:00 по 23:00.

Про це повідомили в «Укренерго»

За інформацією компанії, причиною стало збільшення енергоспоживання через спеку. Також там нагадали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Нагадаємо, що 11 червня графік погодинних відключень діяв з 14:00 до 19:00.

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.