У середу, 12 червня, графіки відключень світла по всій території України діятимуть довше — з 15:00 по 23:00.
Про це повідомили в «Укренерго»
За інформацією компанії, причиною стало збільшення енергоспоживання через спеку. Також там нагадали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Нагадаємо, що 11 червня графік погодинних відключень діяв з 14:00 до 19:00.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У середу, 12 червня, графіки відключень світла по всій території України діятимуть довше — з 15:00 по 23:00.
Про це повідомили в «Укренерго»
За інформацією компанії, причиною стало збільшення енергоспоживання через спеку. Також там нагадали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Нагадаємо, що 11 червня графік погодинних відключень діяв з 14:00 до 19:00.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.