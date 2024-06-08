Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

У неділю, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Укренерго».

За повідомленням, графіки застосовуватимуть для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

Зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Компанія «Енергоатом» заявляє, що до мережі приєднали черговий енергоблок-тисячник.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.