Громаду на Миколаївщині змусили створити Службу у справах дітей. Фото з відкритих джерел

Чорноморську територіальну громаду у Миколаївській області через суд змусили створити Службу у справах дітей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що Чорноморська ТГ була єдиною громадою Миколаївщини, яка тривалий час не створювала Службу у справах дітей.

Ще у 2022 році Миколаївський окружний адміністративний суд за позовом прокурора зобов’язав сільську раду створити таку Службу для забезпечення захисту прав дітей, які проживають на території громади.

«Однак, навіть після постановлення судового рішення орган місцевого самоврядування Службу у справах дітей не створив, тому рішення виконувалося у примусовому порядку Очаківським відділом державної виконавчої служби у Миколаївському районі», — йдеться у повідомленні.

Після цього на сесії сільської ради розглянуто питання про створення Служби у справах дітей та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис.

Наразі Служби у справах дітей функціонують у кожній територіальній громаді області, зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, Миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів. В них можуть перебувати майже 10 тисяч осіб.