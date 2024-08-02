Групу чоловіків, підпалювачів об'єктів «Укрзалізниці», затримали на Чернігівщині / Фото: СБУ

На Чернігівщині затримали групу чоловіків, яких підозрюють у підпалах на обʼєктах «Укрзалізниці». Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Службі безпеки України, через підпали релейних шаф та сигнальних установок росіяни сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

За даними правоохоронців, до складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Вони шукали «легких грошей» в Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою.

Для виконання завдання чоловіки спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для «погодження» цілей.

Групу чоловіків, підпалювачів об'єктів «Укрзалізниці», затримали на Чернігівщині / Фото: СБУ Групу чоловіків, підпалювачів об'єктів «Укрзалізниці», затримали на Чернігівщині / Фото: СБУ

Зазначається, що після команди від куратора вони вчиняли підпали. У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи. Після загоряння об’єктів вони знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

Їх затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалів на обʼєктах «Укрзалізниці». Йому також загрожує довічне увʼязнення.

Ще правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві.