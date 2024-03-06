Підбитий корабель «Сергей Котов». Фото з соцмереж

Під час знищення російського корабля «Сергій Котов» було поранено щонайменше 27 членів екіпажу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними ― 7 моряків.

Наразі остаточна інформація про втрати росіян ще уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня морські дрони уразили корабель «Сергій Котов» Чорноморського флоту РФ, що базувався в окупованому Криму. Внаслідок удару морськими дронами «Magura V5» корабель проекту зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів, повідомили в ГУР.