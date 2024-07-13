У Генштабі ухвалили рішення про вивчення норм міжнародного гуманітарного права / Ілюстративне фото

У ЗСУ впровадили обовʼязковий блок з вивчення міжнародного гуманітарного права для військовослужбовців. Рішення сприятиме високому рівню правової культури та готовності до дій за міжнародними стандартами.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)», — йдеться в дописі.

Також зазначається, що це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.

За інформацією Генштабу, реалізація такого рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямована на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, десять українських військовослужбовців ЗСУ завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.