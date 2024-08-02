Українські полонені, ілюстративне фото

У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) розповіли, що ще на тестовому етапі проєкту «Хочу к своим» вдалося обміняти одного колаборанта на українця, якого утримували в Росії.

Як йдеться в дописі ГУР МО, обмін відбувся 17 липня, коли додому також вдалося повернути 95 українських військових. Більше даних щодо цього в ГУР не надали.

Водночас розвідники розповіли, що за тиждень з моменту запуску проєкту один імовірний колаборант припинив свою співпрацю з ворогом. Інформацію про ще сімох потенційних колаборантів наразі перевіряють — про них через сайт повідомили громадяни.

Крім того, сім росіян висловили бажання повернутися на свою батьківщину. Тепер над цим працюють представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, українські спецслужби запустили проєкт «Хочу к своим», який дасть можливість обмінювати полонених українців на держзрадників і колаборантів.