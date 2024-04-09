Частина галактики прихована смугою темного пилу. Фото: ESA

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику IC 4633 в сузір’ї Апуса. У ній є активне галактичне ядро і триває зореутворення.

Про це пише «УП,Життя» з посиланням на Європейське космічне агентство, IC 4633 розташована за 100 мільйонів світлових років від Землі. Оскільки здебільшого галактика нахилена до Землі, астрономи мають змогу добре оглянути мільярди її зірок.

Однак повністю оцінити особливості цієї галактики неможливо, адже вона частково прихована смугою темного пилу.

Туманність є частиною області зореутворення Хамелеон, розташованого у сусідній частині галактики Чумацький Шлях приблизно за 500 світлових років від Землі.

Її класифікують як інтегровану потокову туманність – хмару газу та пилу, що не розташована поблизу жодної окремої зірки, а лише слабко освітлена загальним світлом усіх зірок галактики.

На світлій частині галактики видніється побачили диск, що складається з безлічі щільно закручених спіральних рукавів.

На зображенні також помітні сяйливі плями зореутворення. Праву сторону й частину центру прикриває велика хмара темно-сірого газу.

Нагадаємо, дослідники з Кембриджського університету за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба знайшли віддалену планету TOI-270 d, яка, ймовірно, вкрита глибоководним океаном.