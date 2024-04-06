у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

Миколаївське обласне комунальне підприємство «Фармація» провело конференцію щодо перспектив використання екстемпоральних лікарських засобів у сучасній медицині.

Про це повідомив перший заступник голови облради Антон Табунщик.

Він зазначив, що КП чи не єдине свого роду подібне підприємство, яке має унікальне власне виробництво, що дозволяє виготовляти понад 10 тисяч найменувань препаратів за приписами.

«Індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Саме це стало головним гаслом конференції ПКВО «Фармація» щодо перспектив використання екстемпоральних лікарських засобів у сучасній медицині. Наша Mykolaiv Farma має унікальне власне виробництво, чи не єдине свого роду у всій Україні. Його потужності дозволяють виготовляти понад 10 тисяч найменувань препаратів за приписами», — написав Антон Табунщик.

На конференції були присутні керівники міських та обласних лікарень, аби ознайомитися із потужностями та налагодити майбутню співпрацю.

«Простими словами, екстеморальні препарати це ті, що виготовляються індивідуально за рецептом лікаря для конкретного пацієнта. Наприклад, якщо людина має алергії до певних складників – тут зроблять такі ж ефективні препарати, але без подразників для конкретного пацієнта. На сьогодні тут виготовляють більше 1200 найменувань препаратів. Це – один з прикладів відновлення українського виробництва в рамках проєкту Президента «Зроблено в Україні», — додав керівник облради.

За його словами, масштаби надалі будуть збільшуватися завдяки пробуреній свердловині та встановленій очисній системі зворотнього осмосу. Це буде дистильована вода, придатна для виробництва. Таке оснащення передадуть донори завдяки співпраці Фармації з Агенцією регіонального розвитку Миколаївської області.

Антон Табунщик також перелічив основні показники розвитку підприємства за пів року:

відновлено роботу 15 аптек і аптечних пунктів;

налагоджено співпрацю з 25 ФАПами та амбулаторіями;

відновлено унікальне виробництво екстемпоральних лікарських засобів. На сьогодні – понад 1200;

заплановано до кінця року відкриття ще 10 аптек і налагодження співпрацю з 25 ФАПами і амбулаторіями.

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада

у комунальному підприємстві «Фармація» пройшла конференція. Фото: Миколаївська облрада