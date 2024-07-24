Компанія Mattel випустила незрячу ляльку Барбі / Фото: Mattel

Компанія Mattel анонсувала нову ляльку — незрячу Барбі. Вона зʼявиться на поличках світових магазинів іграшок у вівторок, 23 липня.

Щоб розробити дизайн нової ляльки, виробник співпрацював з Американським фондом для незрячих (AFB) та Королівським національним інститутом незрячих людей (RNIB), повідомляє ВВС.

Лялька Барбі продаватиметься з тростиною і темними окулярами. Вона буде вбрана у текстурований одяг, щоб діти з вадами зору могли відчути її вбрання на дотик. Написи на коробці нової Барбі будуть нанесені шрифтом Брайля — рельєфно-крапковим тактильним шрифтом, який використовують для читання та письма незрячі люди.

«Ми дуже задоволені деталями, які були враховані при створенні цієї нової Барбі: тактильним одягом, а також тростиною і сонцезахисними окулярами», — підкреслила Деббі Міллер з RNIB.

Люсі Едвардс тримає нову незрячу ляльку Барбі / Фото: Mattel

Телеведуча та активістка з питань інвалідності Люсі Едвардс, яку Mattel залучили до промокампанії, зазначила, що випуск незрячої Барбі багато важитиме для дітей з вадами зору.

«У підлітковому віці я відчувала себе ізольованою через те, що втратила зір і не бачила прикладів для наслідування, схожих на мене. Я соромилася своєї тростини, але знаючи, що у Барбі є тростина, я б зовсім по-іншому ставилася до своєї і відчувала б себе менш самотньою на шляху до прийняття своєї сліпоти», — сказала Люсі Едвардс, яка втратила зір у 17 років.

За словами Деббі Міллер, нова лялька допоможе дітям з вадами зору відчути себе частиною суспільства.

«Це визнання того, що не всі можуть добре бачити, що дуже багато значить для незрячих і людей із слабким зором», — зазначила вона.

Незряча лялька Барбі / Фото: Mattel

Нагадаємо, миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон, унікальну ляльку Барбі, створену за її прототипом.

А королеві Великобританії Каміллі презентували ляльку Барбі, яку виконали схожою на неї.