Пресслужба «Укртрансбезпеки»

В Миколаївській області інспектори «Укртрансбезпеки» зупинили вантажівку, яка перевозила щебінь без необхідних документів та з серйозним порушенням вагових норм.

Про це повідомили в пресслужбі «Укртрансбезпеки».

При проходженні вагового контролю виявлено, що загальна маса транспортного засобу становила 43.2 тонни за допустимих 26 тонн для даного типу автомобілів. Це перевищення становило 66.15%, що є серйозним порушенням.

Водій також не зміг надати інспекторам Державної служби безпеки транспорту необхідні документи, передбачені статтею 48 Закону України «Про автомобільний транспорт».

За порушення вагових норм водієві загрожує штраф у розмірі 51 тисячі гривень, а за відсутність необхідних документів – ще 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Миколаївській області затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво від перевізників. Правоохоронці виявили систему поборів. Чоловік може отримати до 10 років ув'язнення.