Ірина Фаріон. Фото: Facebook ВО Свобода

Міська влада Івано-Франківська ухвалила рішення щодо перейменування однієї з вулиць у місті на честь загиблої у Львові екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської міської ради.

На засіданні 2 серпня депутати затвердили рішення про перейменування вулиці Гвардійської на вулицю Ірини Фаріон.

Міська рада назвала це «Програмою українізації» для Івано-Франківської міської територіальної громади. Мета цієї програми полягає в популяризації української мови і культури, а також у формуванні національної свідомості через різноманітні культурні, науково-практичні та інформаційні заходи.

Завдання програми включають підвищення статусу української мови як державної, забезпечення її використання у всіх сферах суспільного життя, зміцнення її ролі як об’єднавчого чинника, розширення присутності української мови в медіа та інтернеті, а також створення сприятливих умов для вивчення української мови представниками національних меншин.

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

У пʼятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють в вбивстві Ірини Фаріон. Суддя обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.