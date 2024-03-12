У вівторок 12 березня 2024 року із сектору Гази евакуювали ще 47 громадян України.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.
Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.
12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.
Раніше повідомлялося, що Україна повернула на підконтрольну територію ще пʼятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки.
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У вівторок 12 березня 2024 року із сектору Гази евакуювали ще 47 громадян України.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.
Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.
12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.
Раніше повідомлялося, що Україна повернула на підконтрольну територію ще пʼятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки.