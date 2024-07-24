Енергетики не встигнуть до початку опалювального сезону відновити усі енергооб'єкти.
Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».
«Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться», — заявив він.
Він розповів, що Великі компанії, такі як Укртрансгаз, Укрнафта, Нафтогаз отримали доручення, використовуючи свій внутрішній ресурс, використовуючи коротшу дорогу до донорів, створити енергетичне диво и побудувати максимально можливу кількість маневрової генерації вже, умовно кажучи, до цієї зими.
«Тут ключова проблема — це терміни. Кожен процес має свій час, свою тривалість», — наголосив Юрій Бойко.
За словами енергетика по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу.
«По деяких об'єктах я досі не можу з раціональної точки зору пояснити, як там те обладнання працює, тому що по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вже вдалося повернути в роботу. З точку зору інженерії я не можу пояснити, яким чином це вдалося. Можу лише констатувати. Аби результати роботи енергетиків відчув споживач, безумовно, ключовим є захист. Ми можемо лише сподіватися, що наші партнери дослухаються і суттєво посилять нашу протиповітряну та протиракетну оборону, що дозволить зберегти результати роботи енергетиків», — додав він.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Енергетики не встигнуть до початку опалювального сезону відновити усі енергооб'єкти.
Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».
«Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться», — заявив він.
Він розповів, що Великі компанії, такі як Укртрансгаз, Укрнафта, Нафтогаз отримали доручення, використовуючи свій внутрішній ресурс, використовуючи коротшу дорогу до донорів, створити енергетичне диво и побудувати максимально можливу кількість маневрової генерації вже, умовно кажучи, до цієї зими.
«Тут ключова проблема — це терміни. Кожен процес має свій час, свою тривалість», — наголосив Юрій Бойко.
За словами енергетика по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу.
«По деяких об'єктах я досі не можу з раціональної точки зору пояснити, як там те обладнання працює, тому що по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вже вдалося повернути в роботу. З точку зору інженерії я не можу пояснити, яким чином це вдалося. Можу лише констатувати. Аби результати роботи енергетиків відчув споживач, безумовно, ключовим є захист. Ми можемо лише сподіватися, що наші партнери дослухаються і суттєво посилять нашу протиповітряну та протиракетну оборону, що дозволить зберегти результати роботи енергетиків», — додав він.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.