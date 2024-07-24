Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Енергетики не встигнуть до початку опалювального сезону відновити усі енергооб'єкти.

Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».

«Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться», — заявив він.

Він розповів, що Великі компанії, такі як Укртрансгаз, Укрнафта, Нафтогаз отримали доручення, використовуючи свій внутрішній ресурс, використовуючи коротшу дорогу до донорів, створити енергетичне диво и побудувати максимально можливу кількість маневрової генерації вже, умовно кажучи, до цієї зими.

«Тут ключова проблема — це терміни. Кожен процес має свій час, свою тривалість», — наголосив Юрій Бойко.

За словами енергетика по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу.

«По деяких об'єктах я досі не можу з раціональної точки зору пояснити, як там те обладнання працює, тому що по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вже вдалося повернути в роботу. З точку зору інженерії я не можу пояснити, яким чином це вдалося. Можу лише констатувати. Аби результати роботи енергетиків відчув споживач, безумовно, ключовим є захист. Ми можемо лише сподіватися, що наші партнери дослухаються і суттєво посилять нашу протиповітряну та протиракетну оборону, що дозволить зберегти результати роботи енергетиків», — додав він.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.