У п’ятницю, 2 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про спрощення постачання військових товарів через кордон України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.
Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС, а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою
Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть:
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У п’ятницю, 2 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про спрощення постачання військових товарів через кордон України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.
Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС, а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою
Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть:
Раніше повідомлялось, що Уряд запроваджує фахівців з супроводу ветеранів війни.