Український кордон, фото: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 2 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про спрощення постачання військових товарів через кордон України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.

Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС, а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою

Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть:

уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через кордон України;

оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

Раніше повідомлялось, що Уряд запроваджує фахівців з супроводу ветеранів війни.