Під час засідання 30 липня Кабінет Міністрів України розпорядився звільнити з посад голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна та першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка.

Як повідомили в Telegram-каналі уряду, рішення про звільнення пояснили тим, що обидва посадовці перейдуть на іншу роботу. Їх обох натомість призначили членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Замість Слободяна тимчасово виконувати обов’язки голови Держенергонагляду буде Анатолій Замулко. Однак, кого призначать на місце вже колишнього заступника міністра енергетики Юрія Власенка, поки не відомо.

Від жовтня 2021 року Анатолій Замулко обіймав посаду тепер звільненого голови Держенергонагляду Руслана Слободяна. До того також працював у компанії «Укренерго».

Тим часом Руслан Слободян очолював установу з 2021 року. А до того працював на різних посадах у «Хмельницькобленерго». Там він був і майстром виробничої дільниці, і директором.

Юрій Власенко, Фото: Міністерство енергетики України Руслан Слободян, Фото: Держенергонагляду

Нагадаємо, на Південноукраїнській атомній електростанції призначили нового генерального директора. Обовʼязки генерального директора ПАЕС покладено на Вячеслава Стоянова, який до цього обіймав посаду головного інженера — першого заступника генерального директора Рівненської АЕС.