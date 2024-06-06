Каховську ГЕС зможуть відбудувати після деокупації через 6-7 років / Фото: Скріншот з відео

Зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати через 6-7 років після деокупації.

Про це повідомили генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла», — заявив він.

За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки «наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна».

За останніми підрахунками «Укргідроенерго» середньорічний показник неотриманого доходу від продажу електричної енергії та допоміжних послуг внаслідок руйнування ГЕС становить 138 мільйонів доларів.

Зазначається, що компанія планує подати позов проти Росії до арбітражного міжнародного суду щодо втраченої вигоди й вартості будівництва й відновлення станції. Попередньо сума становить близько 2,5 мільярда доларів.

Раніше, міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції лівий берег Дніпра через 3-5 років стане «зоною без життя».

Зазначимо, що рівно рік тому, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Володимир Коваленко зазначає, що станом на сьогодні, на лівому березі Дніпра ґрунтові води впали більше ніж на 10 метрів. Крім того, підрив Каховської гідроелектростанції спричинив зміни мікроклімату регіону.