Зараз Україна вносить зміни у будівництво Канівської гідроакумулюючої станції. Її планують перемістити під землю.
Про це повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтервʼю liga.net.
«Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею», — наголосив він.
За словами очільника «Укргідроенерго», найбільші виклики для енергетиків зараз — максимально швидко відновлюватися, захищати об’єкти й думати про перспективу.
«Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка», — сказав Ігор Сирота.
Слід зазначити, що Канівська ГАЕС потужністю 3600 МВт почала споруджуватись ще у 1986 році, утім у 1991 році роботи було зупинено. Оновлений проєкт з адаптацією до сучасного стану енергетичної системи України передбачає будівництво ГАЕС потужністю до 1000 МВт.
Нагадаємо, «Укргідроенерго» розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.
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Зараз Україна вносить зміни у будівництво Канівської гідроакумулюючої станції. Її планують перемістити під землю.
Про це повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтервʼю liga.net.
«Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею», — наголосив він.
За словами очільника «Укргідроенерго», найбільші виклики для енергетиків зараз — максимально швидко відновлюватися, захищати об’єкти й думати про перспективу.
«Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка», — сказав Ігор Сирота.
Слід зазначити, що Канівська ГАЕС потужністю 3600 МВт почала споруджуватись ще у 1986 році, утім у 1991 році роботи було зупинено. Оновлений проєкт з адаптацією до сучасного стану енергетичної системи України передбачає будівництво ГАЕС потужністю до 1000 МВт.
Нагадаємо, «Укргідроенерго» розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.